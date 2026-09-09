Ausblick: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transat AT äußert sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transat AT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,420 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,97 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Transat AT 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 802,1 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transat AT 766,3 Millionen CAD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -6,691 CAD je Aktie, gegenüber 6,06 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at