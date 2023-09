Ausblick: Transat AT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transat AT wird am 14.09.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Transat AT in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 732,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 508,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,634 CAD je Aktie, gegenüber -10,670 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at