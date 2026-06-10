Ausblick: Transat AT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transat AT wird am 11.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,666 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden CAD gegenüber 1,03 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,214 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,06 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 3,56 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at