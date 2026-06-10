Transat A.T Aktie

Transat A.T für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.06.2026 07:01:06

Ausblick: Transat AT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transat AT wird am 11.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,666 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden CAD gegenüber 1,03 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,214 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,06 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 3,56 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transat A.T. Inc Voting and Variable Voting

mehr Nachrichten