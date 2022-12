Ausblick: Transat AT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Transat AT öffnet am 15.12.2022 die Bücher zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,224 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT noch -3,140 CAD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Transat AT nach den Prognosen von 5 Analysten 578,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 820,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -10,901 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -11,830 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,65 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 124,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at