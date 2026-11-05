Ausblick: TransCanada mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TransCanada wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,878 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TransCanada in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,98 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,75 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,78 CAD im Vergleich zu 3,27 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 15,97 Milliarden CAD, gegenüber 15,20 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net