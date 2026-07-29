Ausblick: TransCanada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TransCanada wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,839 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TransCanada 0,800 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,92 Milliarden CAD – ein Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TransCanada 3,64 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 CAD im Vergleich zu 3,27 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 15,90 Milliarden CAD, gegenüber 15,20 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at