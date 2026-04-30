Ausblick: TransCanada stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TransCanada wird am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,969 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TransCanada ein EPS von 0,940 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,18 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 CAD, gegenüber 3,27 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 16,24 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 15,20 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at