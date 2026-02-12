TransCanada Aktie
Ausblick: TransCanada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TransCanada lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,914 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 CAD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,39 Prozent auf 4,07 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte TransCanada noch 4,02 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,50 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,43 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 15,13 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 13,61 Milliarden CAD waren.
