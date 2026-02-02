Transcat Aktie

WKN: 923106 / ISIN: US8935291075

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Transcat stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transcat wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,348 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 81,0 Millionen USD gegenüber 66,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,57 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 328,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 278,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

