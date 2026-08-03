Transcat Aktie

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WKN: 923106 / ISIN: US8935291075

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Transcat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Transcat wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 86,4 Millionen USD gegenüber 76,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 358,7 Millionen USD im Vergleich zu 331,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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