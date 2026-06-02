Transcontinenta a Aktie
WKN: 264396 / ISIN: CA8935781044
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02.06.2026 07:01:06
Ausblick: Transcontinental A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Transcontinental A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transcontinental A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 CAD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Transcontinental A mit einem Umsatz von insgesamt 285,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 58,34 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,74 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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