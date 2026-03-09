Ausblick: Transcontinental A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Transcontinental A stellt am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,158 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transcontinental A 0,660 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 253,2 Millionen CAD aus – eine Minderung von 60,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Transcontinental A einen Umsatz von 643,0 Millionen CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,04 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at