Ausblick: Transcontinental B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Transcontinental B wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,158 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Transcontinental B mit einem Umsatz von insgesamt 253,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 60,62 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 CAD je Aktie, gegenüber 2,04 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 2,74 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at