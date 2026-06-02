Ausblick: Transcontinental B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transcontinental B präsentiert in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transcontinental B noch 0,400 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 285,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 58,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,04 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at