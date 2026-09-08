Transcontinenta b Aktie
WKN: 264397 / ISIN: CA8935782034
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Transcontinental B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Transcontinental B veröffentlicht am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,377 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Transcontinental B nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 295,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 56,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 684,4 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 CAD, gegenüber 2,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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