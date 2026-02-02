Ausblick: TransDigm Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TransDigm Group wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,16 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,62 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,26 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TransDigm Group einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD eingefahren.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 39,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 32,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,93 Milliarden USD, gegenüber 8,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at