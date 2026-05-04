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WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: TransDigm Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TransDigm Group wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,24 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 38,81 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 32,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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