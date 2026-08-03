Ausblick: TransDigm Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TransDigm Group wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,30 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,47 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll TransDigm Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,78 Prozent gesteigert.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 40,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 32,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,38 Milliarden USD, gegenüber 8,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at