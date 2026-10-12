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WKN DE: A3EV38 / ISIN: INE763I01026

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12.10.2026 07:01:06

Ausblick: Transformers and Rectifiers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transformers and Rectifiers lässt sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Transformers and Rectifiers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Transformers and Rectifiers im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,18 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,40 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,95 INR je Aktie, gegenüber 9,07 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 32,07 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 21,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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