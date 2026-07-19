Ausblick: Transformers and Rectifiers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transformers and Rectifiers stellt am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,80 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,24 INR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Transformers and Rectifiers nach den Prognosen von 2 Analysten 6,63 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,29 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,86 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,07 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 31,82 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 25,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at