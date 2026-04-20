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WKN DE: A3EV38 / ISIN: INE763I01026

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Transformers and Rectifiers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transformers and Rectifiers lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,17 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,76 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,33 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,21 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,73 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 20,15 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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