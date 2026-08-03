Ausblick: TransMedics Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TransMedics Group wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,496 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 184,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 157,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 732,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 605,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at