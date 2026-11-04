Ausblick: TransMedics Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TransMedics Group wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,298 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TransMedics Group ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 178,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 743,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 605,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net