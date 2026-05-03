Ausblick: Transocean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Transocean wird sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transocean im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,082 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,02 Milliarden USD gegenüber 906,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,211 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,87 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at