Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Transocean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Transocean wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,022 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,000 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Transocean in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 944,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,94 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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