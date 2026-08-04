Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transocean präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Transocean in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 956,6 Millionen USD im Vergleich zu 988,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,119 USD, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,83 Milliarden USD im Vergleich zu 3,97 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at