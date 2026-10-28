Transportadora de Gas del Sur Aktie

Transportadora de Gas del Sur für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890708 / ISIN: US8938702045

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Transportadora de Gas del Sur präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transportadora de Gas del Sur wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Transportadora de Gas del Sur für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent auf 340,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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