Transportadora de Gas del Sur Aktie
WKN: 890705 / ISIN: ARP9308R1039
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Transportadora de Gas del Sur präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Transportadora de Gas del Sur wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 198,19 ARS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transportadora de Gas del Sur 148,86 ARS je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 535,89 Milliarden ARS – das wäre ein Zuwachs von 27,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,42 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 802,62 ARS aus, während im Vorjahreszeitraum 559,09 ARS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.134,92 Milliarden ARS in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.706,29 Milliarden ARS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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