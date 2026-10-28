Ausblick: Transportadora de Gas del Sur präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transportadora de Gas del Sur wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 198,19 ARS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transportadora de Gas del Sur 148,86 ARS je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 535,89 Milliarden ARS – das wäre ein Zuwachs von 27,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,42 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 802,62 ARS aus, während im Vorjahreszeitraum 559,09 ARS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.134,92 Milliarden ARS in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.706,29 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at