Ausblick: Transportadora de Gas del Sur zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transportadora de Gas del Sur präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,730 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 217,39 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 287,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,75 USD aus. Im Vorjahr waren 2,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at