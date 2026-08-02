Transportadora de Gas del Sur Aktie

Transportadora de Gas del Sur für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890708 / ISIN: US8938702045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Transportadora de Gas del Sur zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transportadora de Gas del Sur präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,730 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 217,39 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 287,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,75 USD aus. Im Vorjahr waren 2,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transportadora de Gas del Sur SA TGSShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.5 Shs -B- Reg. S

mehr Nachrichten

Analysen zu Transportadora de Gas del Sur SA TGSShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.5 Shs -B- Reg. S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Transportadora de Gas del Sur SA TGSShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.5 Shs -B- Reg. S 27,40 7,87% Transportadora de Gas del Sur SA TGSShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.5 Shs -B- Reg. S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:44 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
08:44 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:20 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen