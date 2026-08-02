Ausblick: Transportadora de Gas del Sur zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Transportadora de Gas del Sur wird am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 222,95 ARS. Das entspräche einem Zuwachs von 316,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 53,51 ARS erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 29,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 444,72 Milliarden ARS gegenüber 343,01 Milliarden ARS im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 824,26 ARS, während im vorherigen Jahr noch 559,09 ARS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.979,52 Milliarden ARS umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.706,29 Milliarden ARS waren.

Redaktion finanzen.at