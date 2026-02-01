Ausblick: Transrail Lighting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Transrail Lighting wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 7,56 INR je Aktie gegenüber 7,48 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,58 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,82 Milliarden INR aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 30,07 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,72 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 65,27 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 52,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at