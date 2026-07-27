Ausblick: TransUnion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TransUnion stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,78 USD je Aktie, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at