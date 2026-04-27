Ausblick: TransUnion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TransUnion präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TransUnion 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TransUnion in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,77 USD je Aktie, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 5,03 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at