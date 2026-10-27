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Quartalsbilanz in Sicht 27.10.2026 07:01:06

Ausblick: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TRATON veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

TRATON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,650 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TRATON in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 11,67 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,42 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 46,80 Milliarden EUR, gegenüber 44,05 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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