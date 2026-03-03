TRATON Aktie

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

Quartalszahlen voraus 03.03.2026 07:14:06

Ausblick: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TRATON gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

TRATON gibt am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,942 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,44 Milliarden EUR gegenüber 12,22 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 6,35 Prozent.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,61 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 43,68 Milliarden EUR, gegenüber 47,47 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

TRATON-Aktie klettert kräftig: VW-Tochter kann Ziele bei Umsatz und Marge erreichen

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

