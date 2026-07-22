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Vor Quartalsbilanz 22.07.2026 23:25:00

Ausblick: TRATON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: TRATON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bei TRATON stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

TRATON wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,20 EUR aus. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,490 EUR je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,58 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,06 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,05 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: TRATON GROUP

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