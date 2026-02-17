Travel + Leisure Aktie
Ausblick: Travel + Leisure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Travel + Leisure wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,81 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Travel + Leisure 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 971,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,35 USD je Aktie, gegenüber 5,82 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 4,00 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
