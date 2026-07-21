Ausblick: Travel + Leisure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Travel + Leisure wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,88 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,62 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Travel + Leisure in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at