Travel Food Services Aktie
ISIN: INE103V01028
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Travel Food Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Travel Food Services wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Travel Food Services einen Gewinn von 7,27 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,11 INR je Aktie, gegenüber 33,49 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 18,54 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travel Food Services Limited Registered Shs 144A Reg S
|
11.11.26
|Ausblick: Travel Food Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Travel Food Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Travel Food Services Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Travel Food Services Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 184,15
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.