Ausblick: Travelers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Travelers öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,72 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,43 USD, gegenüber 27,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 44,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at