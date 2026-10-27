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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Travelzoo legt Quartalsergebnis vor

Travelzoo wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Travelzoo im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,088 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,0 Millionen USD gegenüber 22,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,046 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 94,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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