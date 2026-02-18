Travelzoo Aktie

Travelzoo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Travelzoo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Travelzoo lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,112 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 56,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,532 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 92,0 Millionen USD, gegenüber 83,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Travelzoo Inc 4,73 -0,63% Travelzoo Inc

