Ausblick: Travelzoo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Travelzoo wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,162 USD. Das entspräche einer Verringerung von 37,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Travelzoo nach den Prognosen von 5 Analysten 24,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,656 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 100,8 Millionen USD, gegenüber 91,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at