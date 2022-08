Ausblick: Travere Thereapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Travere Thereapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Travere Thereapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,915 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,640 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 49,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 9,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Travere Thereapeutics einen Umsatz von 54,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,817 USD im Vergleich zu -3,010 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 212,5 Millionen USD, gegenüber 227,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at