Travere Thereapeutics Aktie
WKN DE: A2QHYP / ISIN: US89422G1076
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Travere Thereapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Travere Thereapeutics lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Travere Thereapeutics -0,730 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 147,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 97,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,335 USD, gegenüber -4,080 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 502,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 233,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travere Thereapeutics Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Travere Thereapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Travere Thereapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Travere Thereapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Travere Thereapeutics Inc Registered Shs
|28,82
|3,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.