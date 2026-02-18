Ausblick: Travere Thereapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Travere Thereapeutics lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Travere Thereapeutics -0,730 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 147,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 97,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,335 USD, gegenüber -4,080 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 502,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 233,2 Millionen USD generiert wurden.

