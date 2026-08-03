Ausblick: Travere Thereapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Travere Thereapeutics öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,135 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 157,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 37,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,160 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 679,1 Millionen USD, gegenüber 490,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at