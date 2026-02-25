Ausblick: Treace Medical Concepts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Treace Medical Concepts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,152 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,9 Millionen USD – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Treace Medical Concepts 68,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,938 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 212,0 Millionen USD, gegenüber 209,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at