Ausblick: Treace Medical Concepts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Treace Medical Concepts präsentiert in der am 03.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,006 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 34,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 32,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,294 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 93,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 57,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at