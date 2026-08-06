Treace Medical Concepts Aktie
WKN DE: A3CM04 / ISIN: US89455T1097
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Treace Medical Concepts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Treace Medical Concepts wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,298 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Treace Medical Concepts nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 44,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,900 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,2 Millionen USD, gegenüber 212,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Treace Medical Concepts Inc Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Treace Medical Concepts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Treace Medical Concepts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Treace Medical Concepts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Treace Medical Concepts Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Treace Medical Concepts Inc Registered Shs
|4,76
|8,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.