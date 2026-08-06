Ausblick: Treace Medical Concepts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Treace Medical Concepts wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,298 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Treace Medical Concepts nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 44,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,900 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,2 Millionen USD, gegenüber 212,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at