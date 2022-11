Ausblick: Trean Insurance Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trean Insurance Group lässt sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trean Insurance Group die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,088 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trean Insurance Group 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 165,2 Millionen USD gegenüber 177,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,432 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 623,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 634,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at